Diputada Urtecho presenta ley para dignificar condiciones de trabajadores de seguridad privada

Tegucigalpa– La diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, informó que presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada, tras denuncias de abusos y precariedad en el sector.

El proyecto, denominado “Ley para la Dignificación de la Seguridad Privada”, fue sometido a consideración del pleno de diputados en la última sesión del Poder Legislativo.

Urtecho explicó que la iniciativa surge a partir de reclamos públicos sobre jornadas de hasta 24 horas, salarios inferiores al mínimo legal, ausencia de pago de horas extra y falta de cobertura de seguridad social.

Según cifras que citó, el 91% de estos empleados no recibe el salario mínimo y la totalidad carece de remuneración por horas extra.

La legisladora señaló que, aunque existe un marco legal general, este no ha sido suficiente para garantizar condiciones laborales dignas, por lo que la propuesta busca establecer un régimen más específico para muchos ciudadanos que subsisten con esta labor.

“Para muchos, y en particular para mis hermanos misquitos, hoy es una de sus principales fuentes de trabajo, es el único empleo disponible” declaró la diputada. AD