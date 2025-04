Diputada Urtecho pide que investigaciones sobre el 9-M no entorpezcan la declaratoria de las primarias

Tegucigalpa – La diputada liberal Erika Urtecho pidió que las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre los hechos del 9 de marzo no entorpezcan la declaratoria oficial de las elecciones primarias.

Señaló que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y el virtual presidenciable Salvador Nasralla solicitaron una investigación del retraso de la entrega del material electoral en los centros de votación.

La congresista indicó que ambos pidieron que la investigación sea profunda, seria, imparcial y oficiosa.

“Debe evitarse que esa investigación, entorpezca la actual revisión y conteo de actas y ponga en riesgo la declaratoria del 8 de abril”, expresó la congresista del departamento de Gracias a Dios.

Urtecho remarcó que la declaratoria define los candidatos que participarán en las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Si no hay candidatos oficializados para las generales, no hay elecciones y si no hay comicios, se rompe el orden constitucional”, advirtió.

Alertó que sí el pleno y funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) asisten a la interrogación del Ministerio Público antes del 8 de abril, se entorpecerá y paralizarán las labores del órgano electoral. AG