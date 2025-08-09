Diputada Urtecho destaca que la protección de toda la ciudadanía es un compromiso sin distingo

Tegucigalpa – La diputada liberal, Erika Urtecho se solidarizó con el diputado nacionalista Mario Reyes tras el incidente lo privó de su libertad por algunas horas este viernes.

“Me uno al sentimiento de solidaridad con el compañero diputado Mario Reyes. Gracias a Dios porque lograron retornar a sus familias sanos y salvos”, expresó la congresista del departamento de Gracias a Dios en su cuenta de la red social X.

Urtecho destacó que la protección de toda la ciudadanía es un compromiso sin distingo alguno.

(Leer) Liberan a diputado Mario Reyes y dos acompañantes pocas horas después que encapuchados les privaran de su libertad

La legisladora además aplaudió el actuar de la Policía Nacional y expresó que la institución actuó de forma rápida, al tiempo que pidió que la investigación que se realice, aclare lo sucedido y fortalezcan la paz que merece Honduras.

“Cuando se comete una agresión contra uno, se perturba la paz de todos”, refirió. VC