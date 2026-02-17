Diputada Urtecho denuncia que Redondo cambió destino de fondos para evacuaciones médicas

Tegucigalpa- La diputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, expresó su más sentido pésame a la familia de la joven que falleció recientemente en Roatán por no haber podido ser trasladada a tiempo a un hospital de Tierra Firme.

–Urtecho lamenta abandono en traslados de emergencia tras muerte de joven en Roatán. La parlamentaria cuestionó dónde está el fondo que se aprobó para tal fin por 7 millones de lempiras.

Urtecho lamentó que este tipo de tragedias sean parte de la realidad cotidiana en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, a los que calificó como “departamentos hermanos” que enfrentan serias limitaciones por la falta de transporte de emergencia para pacientes en estado crítico.

“Esto es algo que vivimos constantemente. No tener un sistema de traslado significa perder vidas humanas”, afirmó la parlamentaria, quien recordó que por esta razón presentó un proyecto de ley para garantizar el traslado de emergencia de pacientes.

Según explicó, dicho proyecto fue aprobado el año pasado en el Congreso Nacional y contemplaba una asignación de siete millones de lempiras para la Fuerza Aérea Hondureña, con el fin de cubrir los costos de evacuación médica. Sin embargo, denunció que el decreto fue modificado por el entonces presidente del Congreso, Luis Redondo, quien trasladó los fondos a un renglón presupuestario de la Secretaría de Salud.

“El proyecto decía claramente que ese monto debía entregarse directamente a la Fuerza Aérea, pero lo cambiaron y lo dejaron sujeto a revisión en Salud. Eso se publicó en La Gaceta el 20 de agosto de 2025”, señaló.

Urtecho agregó que en múltiples ocasiones ha tenido que enfrentar situaciones similares, donde incluso los familiares deben aportar dinero para el combustible de las aeronaves. “Muchas veces la Fuerza Aérea no tiene combustible y toca pedírselo a la gente”, denunció.

Como ejemplo, relató que hace apenas dos días tuvo que coordinar junto al alcalde de Villeda Morales para trasladar a una persona que falleció en San Pedro Sula.

“Esto es terrible. Es válido preguntarse qué se hicieron los siete millones de lempiras aprobados para traslados de emergencia. Ese dinero existía, pero pasó a Salud por orden de Redondo”, reiteró la diputada, exigiendo transparencia y acciones inmediatas para evitar que más hondureños pierdan la vida por falta de atención oportuna.LB