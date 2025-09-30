Diputada Urtecho denuncia detención de dos hondureños en Nicaragua

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho expresó preocupación por la situación de dos ciudadanos hondureños y residentes de Puerto Lempira, Gracias a Dios, que fueron retenidos en Nicaragua desde la semana pasada.

La diputada de la mosquitia identificó a los connacionales detenidos como Amanda Elvira Molina Henríquez (31) y Guillermo Enrique Mejía Rodríguez (57).

“Los familiares informan que fueron retenidos a orilla del Río Coco y ambos permanecen injustamente detenidos en Nicaragua, desde el pasado 26 de septiembre, privados incluso de alimentos”, denunció la parlamentaria.

Urtecho reclama en su denuncia, la protección de los ciudadanos hondureños y destaca que esta es fundamental.

“Instamos a las autoridades competentes hondureñas, a tomar medidas inmediatas e iniciar las gestiones diplomáticas necesarias, para garantizar su pronta liberación, asegurar que se respeten sus derechos humanos y resolver esta situación de manera justa y expedita”, manifestó. VC