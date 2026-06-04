Diputada Urtecho condena discriminación contra comunidad misquita y pide prudencia tras incidente en Roatán

Tegucigalpa– La diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho Echeverría, emitió un pronunciamiento público en el que hizo un llamado a la prudencia, la justicia y el rechazo a cualquier acto de discriminación contra el pueblo misquito, a raíz de un reciente acontecimiento ocurrido en Roatán.

En el comunicado, la congresista enfatizó que toda conducta que constituya una infracción a la ley debe ser investigada y sancionada conforme al debido proceso, respetando el principio de responsabilidad individual de quienes resulten responsables y evitando generalizaciones que puedan afectar a comunidades enteras.

Urtecho expresó su preocupación por los señalamientos atribuidos a determinadas personas que, según indicó, podrían derivar en estigmatizaciones contra la comunidad misquita, un pueblo que históricamente ha contribuido al desarrollo social, cultural y económico de Honduras en distintas regiones del país.

En ese sentido, hizo un llamado a rechazar cualquier narrativa que fomente la discriminación o la criminalización de hombres, mujeres y familias que integran esta comunidad indígena, destacando que estos fenómenos no contribuyen a la solución de los problemas que enfrenta la sociedad.

Asimismo, señaló que los hechos ocurridos han puesto en evidencia una realidad que no puede ser ignorada: las dificultades estructurales que enfrentan los habitantes de Gracias a Dios para acceder a servicios básicos y a la documentación oficial.

Recordó que durante el período legislativo anterior se impulsó una iniciativa orientada a facilitar la identificación de los ciudadanos de ese departamento mediante la instalación temporal del Registro Nacional de las Personas (RNP).

La diputada también subrayó que la seguridad ciudadana, la justicia y el respeto a la dignidad humana deben prevalecer en cualquier circunstancia, al tiempo que advirtió que Honduras será más fuerte en la medida en que logre combatir el delito sin recurrir a prejuicios ni a la responsabilización colectiva de comunidades enteras por las acciones de individuos. IR