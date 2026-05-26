Diputada Urtecho anuncia dos nuevas cámaras hiperbáricas para la atención de buzos en La Mosquitia

Tegucigalpa – Dos nuevas cámaras hiperbáricas destinadas a la atención de buzos de La Mosquitia ya se encuentran en Puerto Castilla, informó la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho quien agregó que esto ayudará al proceso de fortalecimiento sanitario para esa región del país.

Según detalló, mañana se desarrollará una reunión con la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB), con el objetivo de agilizar la instalación de los equipos y coordinar acciones para mejorar la atención médica de los pescadores y buzos afectados por enfermedades relacionadas con la actividad submarina.

Asimismo, se abordará la reparación de la cámara hiperbárica que permanece fuera de servicio desde hace más de un año en el hospital de Puerto Lempira, situación que, según denunciaron, ha dejado en condición de vulnerabilidad a numerosos buzos del departamento de Gracias a Dios.

Las cámaras hiperbáricas son fundamentales para tratar accidentes de descompresión y otras complicaciones derivadas de la pesca por buceo, una problemática recurrente en La Mosquitia hondureña, donde decenas de pescadores dependen de esta actividad para subsistir.

Urtecho indicó que muchos buzos tienen que viajar hasta Roatán, Islas de la Bahía, para poder adquirir el servicio. IR