Diputada Saraí Espinal cuestiona si “apagones” son medida de presión para aprobar reforma energética

Tegucigalpa – La diputada liberal Saraí Espinal cuestionó hoy si los “apagones” son una medida de presión para aprobar las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Tras cuestionar si se trata de una medida de presión, la parlamentaria externó “no estén presionando tanto porque se ve hasta obvio lo que hacen”

“Estos cortes de energía ¿Serán como medida de presión? ¡¡Tranquilos!! Si la ley se reforma y es buena se va a apoyar, si el pueblo está de acuerdo pero no estén presionando tanto porque se ve hasta obvio lo que hacen”, escribió Espinal a través de sus redes sociales.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

Estos cortes de energía ¿Serán como medida de presión?



¡¡Traquilos!! Si la ley se reforma y es buena se va a apoyar, si el pueblo esta de acuerdo pero no estén presionando tanto por que se ve hasta obvio lo que hacen. — Sarai Espinal (@saraiespinal) July 9, 2026

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional.

Por su parte, Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alertó en las últimas horas que la energía no suministrada o “apagones” suman 21 mil 200 horas al año en promedio.

De su lado, Victorino Carranza, presidente del Sector de la Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), denunció que los constantes apagones o cortes de suministro eléctricos ya dejan el cierre de 3 mil empresas y la pérdida de 30 mil empleos. (RO)