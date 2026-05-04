Diputada Saraí Espinal cuestiona que Gobierno no arranca y continuidad de nepotismo  

Tegucigalpa – La diputada Saraí Espinal lanzó fuertes críticas al actual gobierno al señalar que, pese a las expectativas de cambio tras la administración anterior, persisten prácticas como el nepotismo, el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de la seguridad.

Espinal recordó que durante el gobierno pasado mantuvo una postura firme contra el “familión y el nepotismo”, y expresó que esperaba transformaciones “serias y reales” con la nueva administración, a la cual aseguró haber apoyado desde el Congreso Nacional.

No obstante, manifestó su preocupación por lo que considera una continuidad de problemas estructurales, entre ellos la contratación de familiares en el extranjero, el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles, sin medidas claras para mitigar su impacto en la población.

La legisladora también alertó sobre el incremento de los asesinatos de mujeres y una violencia que calificó como “desbordada”, así como el reciente nombramiento de funcionarios que, según indicó, estarían vinculados al crimen organizado y actos de corrupción en Roatán.

Asimismo, Espinal cuestionó la designación de funcionarios en instituciones que previamente han sido objeto de demandas por parte de estos mismos actores, lo que, a su juicio, refleja una falta de coherencia en la gestión pública.

“Lastimosamente, el gobierno sigue sin arrancar”, concluyó la diputada, en un mensaje en su cuenta de X subrayando la necesidad de acciones concretas que respondan a las demandas ciudadanas. LB