Diputada Sara Zavala propone fortalecer la investigación de los femicidios con presupuesto específico

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, aseguró que el Congreso Nacional mantiene el compromiso de fortalecer la prevención de los femicidios y la violencia contra las mujeres mediante reformas legales orientadas a mejorar la investigación y judicialización de estos delitos.

Explicó que una de las principales recomendaciones incluidas en las iniciativas legislativas es la creación de un presupuesto etiquetado exclusivamente para la investigación de los femicidios, con el propósito de dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de esclarecer estos casos y combatir la impunidad.

«Se consideró y es una de las recomendaciones que está en el informe que nosotros emitimos, que debe existir un presupuesto etiquetado para la investigación de los femicidios, así como el fortalecimiento de todas las organizaciones y de todo el aparato judicial para poder llegar a la judicialización de los casos», manifestó.

La parlamentaria aclaró que las reformas aprobadas corresponden a la Ley de Violencia Doméstica y precisó que las nuevas disposiciones serán aplicables a personas que ya hayan sido condenadas mediante sentencia firme por este tipo de delitos.

Asimismo, indicó que el objetivo de las modificaciones es establecer límites claros frente a la violencia contra las mujeres y enviar un mensaje contundente de que este tipo de agresiones no serán toleradas en el país. «Lo que se busca es poner un límite y decirle a cualquiera que no se le ocurra tocar de forma violenta o agredir a una mujer», enfatizó.

Sostuvo que Honduras no debe normalizar la violencia de género y afirmó que las reformas buscan reforzar la protección de las mujeres, fortalecer el sistema de justicia y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten las sanciones establecidas por la ley. IR