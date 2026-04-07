Diputada Sara Zavala asegura que 49 votos de su partido están “fijos” en posible juicio político a Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La diputada Sara Zavala dio a conocer que los 49 votos de su partido están “fijos” en caso de que se presente una denuncia por juicio político en contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

“Hemos conocido de manera extraoficial que no estarían todos los votos del Partido Liberal, que hay una facción que todavía no está lista para apoyar la denuncia en caso de que se presente”, indicó.

La parlamentaria destacó que se necesitan 86 votos que exige la ley para poder darle trámite y seguir con el procedimiento.

Aunque el tema de juicio político contó con 93 votos en el caso del exfiscal Johel Zelaya, no existen consensos sobre un nuevo juicio político a otro alto funcionario.

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó este martes que hay solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin precisar los nombres.

Consultada sobre el tema, la diputada Zabala afirmó que en el caso de un juicio político contra Marlon Ocho, los 49 votos del Partido Nacional están asegurados. (RO)