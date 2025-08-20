Diputada recrimina silencio institucional a declaraciones de la fiscal general de EEUU

Tegucigalpa – Para la diputada del Partido Nacional, Francis Argeñal no solo los políticos, el pueblo hondureño ve con preocupación la dejadez, negligencia con la que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tomado las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi sobre el uso del espacio aéreo hondureños para el narcotráfico del sur al norte de América.

“Esas acusaciones comprometen la soberanía y la seguridad nacional, así como la integridad del país, acusaciones gravísimas en torno al pago de peaje aéreo y que el gobierno de la república es un facilitador del tráfico de drogas”, dijo la parlamentaria.

Argeñal señaló que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya ha sido negligente para actuar en algunas situaciones que comprometen ideologías político-partidarias, sin embargo para estos señalamientos desde Estados Unidos que es de mucha relevancia para el pueblo hondureño, se ha llamado al silencio.

“De la misma manera, aquellos que tienen como mandato constitucional la salvaguarda de la soberanía, también se han llamado al silencio, por ende recientemente como instituto político, hemos sacado un comunicado donde hacemos un llamado y le exigimos al gobierno que establezca una postura clara, pero sobretodo facilite un proceso de investigación a través de la Fiscalía General para que se dilucide este tema”, afirmó.

La parlamentaria también hizo un llamado a la inteligencia militar para que inicie una investigación profunda para que identifique a los posibles implicados y que haga públicos esos hallazgos. VC