Diputada Ramos lamenta que por incapacidad política no se haya ratificado derogación de ZEDEs

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos lamentó que por la falta de consensos de las bancadas políticas representadas en la Cámara, no se haya podido ratificar la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs).

Lo anterior lo aseveró la legisladora luego que se venciera la legislatura 2023, periodo en que se debió ratificar la derogación de las ZEDEs.

Mediante su red social de X, posteó: “Estamos en una crisis política por la incapacidad de dialogar, estoy de acuerdo que el PN está inflexible en cuanto a negociar la impunidad, sin embargo sí creo que se puede elegir con los demás partidos. El problema es también imponer alguien afín a libre por el oficialismo”.

Ramos dijo estar decepcionada por las posturas de las bancadas políticas de oposición.

“Con todo este afán de imponer se llevaron la ratificación de la derogación de las ZEDEs por delante. Me siento sumamente decepcionada, no me esperaba las mismas prácticas del PN en Libre ni en Redondo. No soy parte del BOC. Pero no estoy de acuerdo con lo que hizo Libre”, escribió en un segundo tuit. JS