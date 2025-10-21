Diputada Ramos declina representar a PSH en reunión y recuerda que jefe de esa bancada es Carlos Umaña

Tegucigalpa – La subjefa de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos dijo este martes aunque fue convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a la sesión de jefes de bancada programada para este martes, ella no asistirá porque quien ocupa ese cargo es el diputado Carlos Umaña.

(Leer) Luis Redondo reitera reunión solo con jefes de bancada y no una convocatoria al pleno

Ramos refirió que desde hace dos semanas, el diputado Umaña fue eliminado del chat de jefes de bancada, por lo que PSH está viendo que están haciendo a un lado a esa bancada.

“Yo no voy a asistir sola, porque nosotros somos una bancada y tenemos nuestra estructura que fue electa dentro de la bancada”, recordó la parlamentaria. Detalló que cuando ella asiste a esas reuniones es porque Umaña la designa.

A Umaña, también se le prohibió asistir a la última reunión convocada por la junta directiva del Congreso Nacional, y aunque finalmente participó, aseguró que no volverá a arriesgarse a ser humillado.

“El hecho de que fue sacado el doctor Umaña, lo que nosotros interpretamos es que no les interesa saber ni platicar con el Partido Salvador de Honduras”, concluyó la congresista. VC