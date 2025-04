Diputada Ramírez critica autoritarismo en Ejecutivo y Legislativo: «Que el sonido del martillazo no marque el ritmo de nuestro presente»

Tegucigalpa – La diputada Claudia Ramírez lanzó duras críticas contra el creciente autoritarismo que, a su juicio, caracteriza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo bajo el actual gobierno.

En una intervención cargada de simbolismo, Ramírez hizo referencia a lo que llamó “el sonido del martillazo”, aludiendo al gesto de la presidenta Xiomara Castro al cerrar con un golpe de mazo la reciente Cumbre de la CELAC.

“Hablar de un sonido seco, abrupto, autoritario: el martillazo. Ese golpe que pretende cerrar discusiones, imponer verdades y sepultar el diálogo. Ese ruido, que no construye puentes, sino que levanta muros. Que el sonido del martillazo no sea el que marque el ritmo de nuestro presente. Que sea, en todo caso, el eco que nos recuerde que no debemos permitir que el poder se concentre, ni que la democracia se debilite”, expresó Ramírez.

La parlamentaria aseguró que tanto en el ámbito internacional como en el nacional se ha evidenciado un ejercicio autoritario del poder, donde las decisiones se toman sin debate ni consensos. Subrayó que la presidenta Castro no solo cerró con firmeza la reunión de la CELAC, sino que ese mismo patrón se replica dentro del país.

Ramírez fue especialmente crítica con los recientes eventos en el Congreso Nacional, donde el diputado Hugo Noé Pino, en su papel de presidente en funciones, dio por concluida una sesión de forma abrupta, sin permitir el uso de la palabra a otros congresistas. Calificó ese acto como “contrario a los principios democráticos”.

Este hecho evidencia, una vez más, la profunda crisis de liderazgo e ingobernabilidad que atraviesa el Congreso, donde las decisiones se imponen por la fuerza y sin los consensos que exige una verdadera democracia, denunció.

La diputada concluyó haciendo un llamado a la reflexión sobre los signos de concentración de poder que, según ella, ponen en riesgo la institucionalidad y debilitan la ya frágil democracia hondureña. LB