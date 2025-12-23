Diputada Ramírez compara gestión de Luis Redondo con Nabucodonosor y advierte “quiebre de la razón democrática”

Tegucigalpa- La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez, respondió a las más recientes declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con una reflexión crítica sobre su actuación al frente de ese poder del Estado, estableciendo una comparación simbólica con la figura bíblica de Nabucodonosor.

Según Ramírez, el relato bíblico describe cómo Nabucodonosor perdió la razón cuando el poder se le “subió a la cabeza”, al confundir autoridad con absolutismo, dejar de escuchar y creerse dueño de la verdad. Esa pérdida de racionalidad —señaló— lo condujo a gobernar desde el orgullo, cayendo en una forma de deshumanización del poder.

Fue clara al especificar que esta comparación es “salvando las distancias históricas y simbólicas, Luis Redondo muestra, según múltiples hechos que han quedado grabados en la historia y en documentos públicos, una deriva similar en el plano político-institucional”, expresó la parlamentaria.

En ese sentido, cuestionó decisiones que —a su juicio— han ignorado procedimientos, evidenciado desprecio por el disenso, impuesto “verdades” unilaterales y utilizado de forma instrumental documentos y narrativas para justificar actos controvertidos.

Para Ramírez, estas prácticas no representan fortaleza política, sino un “quiebre de la razón democrática”. “Cuando el gobernante deja de razonar y de escuchar, sustituye la ley por su voluntad; y cuando cree que la verdad solo le pertenece a él, el poder se vuelve irracional y pierde legitimidad”, afirmó.

En su reflexión, la diputada concluyó que el problema trasciende lo político y se ubica en el plano axiológico y ético-moral. “Así como Nabucodonosor necesitó caer para recuperar la razón, un poder que actúa sin razón termina dañando la institucionalidad y arrastrando al país, nuestra amada Honduras, a la incertidumbre. La democracia no se sostiene con soberbia, sino con razón, límites y responsabilidad moral”, enfatizó.

Las declaraciones de Ramírez generaron reacciones inmediatas entre sus pares. La diputada Suyapa Figueroa calificó la reflexión como “muy acertada” y cuestionó duramente la actuación del titular del Congreso. “Nabucodonosor era un hombre con linaje. Estos no, son conquistadores, son piratas, asaltantes del poder”, expresó, agradeciendo a Ramírez por la reflexión.

Por su parte, la diputada Maribel Espinoza respaldó el planteamiento con un escueto pero contundente comentario: “Mejor dicho, imposible”.

Los comentarios de las parlamentarias resaltan entre las opiniones la mayoría coincidentes de los internautas, que respondieron a la doctora Ramirez. LB