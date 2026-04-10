Diputada Pinto promete imparcialidad en juicio político y llama a denunciados a ejercer su defensa

Tegucigalpa – La presidenta de la comisión especial de juicio político del Congreso Nacional, diputada Tania Pinto, aseguró que el proceso se desarrollará con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la Constitución.

Pinto manifestó que la comisión, nombrada por 91 diputados, tiene la responsabilidad de determinar si existe o no responsabilidad política por parte de los funcionarios denunciados, una vez se cumplan todas las etapas del proceso.

El CN recibió, la noche del jueves, denuncias de juicio político para el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la suplente del mismo ente electoral, Karen Patricia Rodríguez, pero esta presentó su renuncia al cargo. Asimismo, para el magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

“Vamos a actuar con respeto a la Constitución y a la Ley de Juicio Político, con imparcialidad y objetividad”, afirmó la congresista, al tiempo que explicó que el procedimiento incluirá audiencias de preparación, presentación de testigos, análisis de pruebas, así como las fases de investigación y defensa.

La parlamentaria también hizo un llamado a los denunciados a comparecer ante la comisión y ejercer su derecho a la defensa. “Se les va a respetar el debido proceso, su derecho a la legítima defensa y serán tratados con respeto”, subrayó.

Asimismo, indicó que la comisión tiene facultades para solicitar apoyo de entes de investigación y recabar toda la información necesaria para sustentar sus conclusiones.

Pinto enfatizó que no existen prejuicios ni señalamientos anticipados, y que será tras el análisis del caso que se determinará si hay causales suficientes para recomendar al pleno del Congreso la continuación del juicio político.

“Al final, nadie está por encima de la ley, y nuestro deber es darle al pueblo hondureño la certeza de que se actuará conforme a derecho”, concluyó. LB