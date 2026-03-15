Diputada nacionalista pide que aplicación de juicio político sea ordenada

Tegucigalpa – La diputada oficialista Sara Zavala indicó que la aplicación del juicio político en el Congreso Nacional a ciertas figuras reconocidas de la palestra pública debe realizarse de forma ordenada.

“Debe haber juicio político, pero tiene que hacerse de forma ordenada”, dijo la congresista.

Recordó que el juicio político es una facultad del Congreso Nacional que debe contar con 86 votos para encontrar responsabilidad a la persona señalada.

Por otro lado, defendió el proyecto de aplicación de amnistía a favor de los generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas por el crimen de Isy Obed Murillo: Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.

Comentó que este proceso judicial tiene un tinte político y no debería ser una causal para inventar juicios y tenerlos privados de libertad en una cárcel.

“Estamos hablando de personas que no se les ha comprobado que hayan sido ellos que cometieron estos delitos”, exclamó Zavala.

La congresista señaló que la diferencia con la amnistía que se aplicó en el gobierno de Xiomara Castro es que a estos ya tenían sentencia firme en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por casos de corrupción. AG