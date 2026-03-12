Diputada nacionalista estima que la próxima semana esté listo el dictamen de la Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, estimó que para la próxima semana estará listo el dictamen de la iniciativa de la Ley de Empleo Parcial en el Congreso Nacional.

Manifestó que el objetivo es que el proyecto sea aprobado por el pleno del Congreso Nacional antes que comience la Semana Santa que será del 29 de marzo al 5 de abril.

“Será remitido la próxima semana al pleno del Congreso Nacional para que el proyecto pueda ser aprobado previo a la Semana Santa”, dijo la congresista.

Zavala señaló que la expectativa de generación de empleo para la Semana Santa sea un promedio de 40 mil, la mayoría sea del sector turismo.

La diputada oficialista sostuvo que esta iniciativa es un marco que regule las jornadas laborales.

Detalló que alrededor del 80 % de las personas que laboran en Honduras trabajan en el sector informal, por lo tanto, no se les reconoce sus derechos laborales y no hay un marco que lo regule.

Comentó que espera que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) no apoye la iniciativa, pero que hay más de 90 votos para aprobar este proyecto. AG