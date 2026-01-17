Diputada nacionalista dice a ministro Vaquero que convocatoria para elegir junta provisional carece de vigencia y validez legal

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, afirmó este viernes que la base jurídica invocada por el ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, al convocar a los diputados electos para elegir a la junta directiva provisional del Congreso Nacional el 21 de junio “carece de vigencia y validez legal”.

(Leer) Ministro de Gobernación convoca a diputados electos para elegir junta directiva provisional del CN

En su convocatoria, el funcionario enfatizó que los diputados electos para elegir a la junta directiva provisional del Congreso Nacional deben estar acreditados para los actos de instalación del Congreso Nacional para la toma de promesa y elección de la junta directiva provisional.

De acuerdo a lo explicado por Díaz en un mensaje enviado al ministro Vaquero, la convocatoria del funcionario se fundamenta en los artículos 14 y 16 del Decreto Legislativo N° 24, contentivo del Reglamento Interno del Congreso Nacional.

No obstante, la diputada nacionalista “le informa y aclara” a Vaquero que “dicho decreto se encuentra derogado desde el año 2014, en virtud del Decreto Legislativo No. 363-2014, mediante el cual se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, normativa vigente que sustituyó integralmente el marco legal anterior”. VC