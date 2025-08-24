Diputada nacionalista acusa a los funcionarios del gobierno de ser incompetentes e incapaces por el fin del TPS

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, acusó este domingo a los funcionarios del gobierno por ser incompetentes e incapaces para llevar una relación amistosa con Estados Unidos.

Mejía hizo estas declaraciones en el marco de la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones en California de ratificar la orden del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a Honduras.

(LEER): Cancelado TPS para hondureños a partir del 8 de septiembre

“Fueron incapaces, incompetentes y negligentes porque no pudieron llevar una relación amistosa con nuestro primer socio comercial y donde tenemos albergados más de 2 millones de ciudadanos que sostienen nuestra economía”, reprochó.

La diputada nacionalista criticó que los funcionarios hondureños pensaran que mediante las redes sociales podían hacer mayor énfasis para ayudar a la diáspora.

Indicó que con esta decisión de un tribunal de EEUU, quienes más terminan sufriendo son los más de 51 mil hondureños amparados en este estatus.

Mejía cuestionó que la administración de Xiomara Castro nunca arrancó en tema de ayudar a los connacionales y les recetó “colirio” para que vean las necesidades del país. AG