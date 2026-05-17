Diputada Merary Díaz pide desmantelar “red de corrupción” en caso IHMA

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, consideró esencial desmantelar una supuesta “red de corrupción” vinculada al reciente escándalo en Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

La parlamentaria exigió deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales contra quienes “jugaron con el hambre del pueblo hondureño” al no dar el tratamiento adecuado a productos perecederos.

“No puede quedar en impunidad esto”, demandó la congresista.

Díaz sostuvo que el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones más allá del IHMA y revisar posibles vínculos con otras instituciones estatales.

Principalmente, señaló a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), por supuestamente estar involucrada en la compra y venta de los quintales perdidos en el IHMA.

La diputada también acusó que este caso cruza a otros convenios relacionados con programas gubernamentales y dependencias públicas.

“Esto es como una red, y esa red usted tiene que dar con la cabecilla y con los responsables”, afirmó.

En ese sentido, propuso analizar reformas para el Tribunal Superior de Cuentas, principalmente al hacer que las auditorías sean concurrentes y no posteriores para mayor efectividad del órgano.

Asimismo, mencionó otros casos que, a su criterio, también deben ser investigados con igual vehemencia, incluyendo contrataciones irregulares en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La congresista hizo un llamado al Ministerio Público para presentar requerimientos fiscales contra quienes resulten responsables y evitar que las investigaciones “queden en el olvido”. AD