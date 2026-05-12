Diputada Merary Díaz exige deducir responsabilidades por pérdida miles de quintales de maíz y frijol

Tegucigalpa- La diputada Merary Díaz pidió que se deduzcan responsabilidades contra exfuncionarios que, por presunta negligencia, permitieron el deterioro de miles de quintales de maíz y frijol almacenados por el Estado, mientras muchas familias hondureñas enfrentan dificultades para acceder a la canasta básica.

La congresista lamentó que alrededor de 44 mil quintales de frijol y 70 mil quintales de maíz se hayan perdido, asegurando que estos granos pudieron beneficiar a miles de hogares necesitados en el país.

Díaz cuestionó que, mientras muchas familias padecen hambre y dificultades económicas, los granos básicos terminaron dañados en bodegas estatales. “Cuántas familias en Honduras dejaron de tener frijoles y maíz en su mesa, mientras estos productos se dejaron podrir”, expresó.

Asimismo, felicitó a los nuevos funcionarios del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola por acudir ante el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes y solicitar una investigación formal.

La diputada manifestó que corresponde ahora a la Fiscalía deducir responsabilidades, presentar requerimientos fiscales y llevar ante los tribunales a quienes, utilizando la función pública, habrían contribuido al deterioro de los granos básicos.

Finalmente, sostuvo que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia por afectar directamente la alimentación de miles de familias hondureñas.LB