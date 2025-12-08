Diputada Mena recrimina irresponsabilidad de Libre al querer generar inestabilidad política

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena calificó como irresponsable que a estas alturas el partido Libertad y Refundación (Libre), que está relegado a una tercera posición pretenda querer generar inestabilidad con el pedido de nulidad de las elecciones generales.

Mena señaló que el proceso electoral celebrado el 30 de noviembre en ningún momento se ha interrumpido y que la ley establece que cuando se da alguna anomalía o inconsistencia, como lo ocurrido en San Antonio de Flores, El Paraíso, simplemente la autoridad electoral procede a ordenar que se repita.

(Leer) Libre ordena a funcionarios del gobierno a no colaborar con la transición y a partidarios ir a las calles

La parlamentaria pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que resuelva el mal servicio prestado por la empresa ASD, “pero de eso a que estemos hablando de tomas, de crisis, de caos, me parece irresponsable”, expresó.

La diputada también recriminó el llamado de la dirigencia de Libre a que los actuales funcionarios no colaboren con la transición, “no son funcionarios de un partido sino de las instituciones, Libre no les paga, les paga el pueblo hondureño con los impuestos y su obligación es cumplir con su mandato constitucional”, enfatizó. VC