Diputada Mejía resalta compromiso de liberales para evitar situaciones irregulares en elecciones del Procurador de la República

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, confirmó que el pleno del Congreso Nacional está convocado para el próximo lunes 2 de febrero para elegir a las autoridades de la Procuraduría General de la República.

La parlamentaria indicó que la fecha de la convocatoria es inusual, ya que normalmente el pleno sesiona los martes, miércoles y jueves, pero recordó que es el cuarto aniversario de la elección ilegal del actual procurador y subprocurador.

Mejía destacó que la bancada liberal está comprometida a no permitir que se vuelvan a dar situaciones irregulares como esa. En tal sentido, “las personas que elijamos este lunes lleven todos los requisitos y su desempeño sea conforme a lo que se espera de ellos y lo que demandan nuestras leyes”.

La legisladora indicó que otros temas en la agenda legislativa están relacionados con la generación de empleo, así como la reforma de salud, de educación y el fortalecimiento democrático.

Referente a las divisiones en un sector del Partido Liberal, Mejía lamentó que una persona a la que se le abrió la puerta sea la encargada de estar desprestigiando a otros liberales.

“Yo no suscribí esta elección (de la junta directiva del Congreso Nacional), a mí no me acata, pero sí me indigna que de manera tan temeraria, el candidato presidencial esté acusando sin fundamento a los compañeros liberales”, expresó. VC