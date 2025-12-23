Diputada Mejía denuncia jugada política de Redondo para seguir en el poder

Tegucigalpa – La diputada y candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, calificó como jugada política las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo al asegurar, entre otras cosas que el Consejo Nacional Electoral está deslegitimado.

(Leer) Redondo amenaza que si consejeras no llegan al CNE declaratoria será inválida

“Es una narrativa que lo que puede ocasionar es más ruido para condicionar el tablero y mantener el poder del veredicto que le dio el pueblo en las urnas”, reaccionó Mejía.

Previamente, el presidente del Congreso Nacional declaró que las consejeras Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Cossette López (Partido Nacional) no pueden seguir actuando clandestinamente, y advirtió que al no estar presentes “y al no haber una declaratoria conforme a ley, lo que el CNE disponga como declaratoria será inválido y al margen de la ley.

En tal sentido, la parlamentaria indicó que Redondo no acepta que finalice el escrutinio especial y con sus declaraciones se anticipa a una maniobra política con miras a quedarse en el poder.

“El Congreso Nacional es un poder del Estado, pero el Consejo Nacional Electoral es un órgano constitucional que tiene autonomía propia, que se le olvida a Luis Redondo, pero claro, solo lo hace para torcer la ley, interpretarla a conveniencia de él”, dijo al agregar que la presidenta Xiomara Castro ya aceptó la derrota. VC