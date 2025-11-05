Diputada Espinoza denuncia ante el MP a Luis Redondo, por violación de deberes

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público (MP), contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien acusa de violación de los deberes inherentes al ejercicio de sus funciones y de mantener al país en una crisis institucional sin precedentes.

Espinoza detalló que esta es la segunda denuncia en curso contra Redondo, pero que la primera no ha tenido ningún avance ni citatorio, lo que, según ella, refleja la falta de acción de las autoridades competentes.

“Lo que él está haciendo en el Congreso Nacional es autoritarismo, está poniendo en una grave crisis al Estado de Honduras. Estos hechos son los que he venido a denunciar”, expresó la congresista.

De acuerdo con Espinoza, el titular del Legislativo ha incumplido su obligación constitucional de convocar al pleno del Congreso Nacional desde el pasado 27 de agosto, al extender de forma irregular una sesión y nombrar de manera ilegal una comisión permanente, decisiones que asegura vulneran el orden constitucional.

“Los delitos que estoy presentando son violación de los deberes de los funcionarios e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución de la República. Esta denuncia la interpongo a título personal, pero el pleno del Congreso también adoptó una resolución para remitir estos hechos al fiscal general”, explicó la diputada.

Asimismo, Espinoza adelantó que en los próximos días presentará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de competencia entre el pleno del Congreso Nacional y la Junta Directiva, debido a lo que calificó como una “usurpación de funciones”.

“La ley de justicia constitucional establece que cuando hay un conflicto interno en un poder del Estado, como es este, debe ser dirimido por la Sala de lo Constitucional, porque se trata de una cuestión de competencia”, puntualizó. LB