Diputada Maribel Espinoza advierte oposición se autoconvocará si no hay convocatoria este martes

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, advirtió este martes que su bancada se autoconvocará si el presidente del Congreso Nacional no realiza la convocatoria oficial a sesión en el transcurso del día, afirmando que “ya no hay más tiempo que esperar”.

“Hoy se termina esto. Si no convocan el día de hoy, entonces vamos a la autoconvocatoria. Nosotros no vamos a hacer un show ni a decir una u otra cosa; vamos a ser concretos”, manifestó Espinoza previo al encuentro interno de la bancada liberal que sostendrán este día.

La legisladora explicó que el objetivo de la reunión es definir los pasos a seguir ante la falta de convocatoria por parte de la Junta Directiva del Congreso. Recordó que la bancada liberal ya se pronunció, por lo que consideran que la dirección del Legislativo “está equivocada” al no llamar al pleno.

“No vamos a esperar a que llegue el 30 de octubre y no nos convoquen. Quien dirige el Congreso está equivocado si no nos convoca”, advirtió Espinoza, refiriéndose al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Asimismo, la diputada aseguró que existe un acuerdo entre las bancadas del Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH) para actuar en conjunto si no se convoca al pleno este martes. “Aquí no sobresale uno sobre otro; todo lo contrario, hay un acuerdo. Si no convocan, vamos a autoconvocarnos”, reiteró.

Espinoza también criticó la intención de algunos sectores de incluir en la misma sesión temas distintos que requieren procedimientos diferentes. “No podemos combinar en la sesión asuntos que requieren enviarse al Ejecutivo con asuntos que no lo requieren, como es el caso de la prórroga de las sesiones de octubre”, subrayó.

La diputada liberal finalizó haciendo un llamado al pueblo hondureño a estar atentos al desarrollo de los hechos en el Congreso Nacional, asegurando que las bancadas opositoras no permitirán más dilaciones en la convocatoria al pleno.LB