Diputada María José Sosa afirma que apelación sobre el TPS no es un fallo definitivo y llama a la calma

Tegucigalpa- La diputada del Partido Nacional, María José Sosa, aseguró que la reciente aceptación de una apelación por parte de una Corte de Estados Unidos en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños no constituye un fallo definitivo, sino una etapa adicional dentro del proceso judicial.

Sosa explicó que el TPS continúa vigente mientras se desarrolla el trámite legal, y que el caso incluso podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo que aún existen vías legales abiertas.

“La aceptación de una apelación no es una sentencia final, es una fase de evaluación judicial. Este proceso todavía no ha concluido”, afirmó la parlamentaria.

En la comunicación oficial, el Gobierno de Honduras expresó su preocupación y desacuerdo con la reciente resolución emitida por la Corte de Apelaciones, al considerar que se trata de una decisión meramente procesal dentro de un litigio que sigue en curso.

A través de un escrito oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que la resolución judicial forma parte de un proceso legal complejo y reiteró que la vía judicial no se ha agotado.

“La decisión no es definitiva y nuestras autoridades continuarán llevando el debido proceso, buscando siempre el bienestar de nuestros compatriotas”, indica el comunicado.

Finalmente, la diputada Sosa envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad hondureña en el exterior. “Hermanos hondureños, vamos a estar bien. El Gobierno está acompañando este proceso y no se dejará de luchar por los derechos de nuestra diáspora”, concluyó.LB