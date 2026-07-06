Diputada Luz Ernestina: Partido Liberal aún no tiene lista su contrapropuesta a las reformas eléctricas

Tegucigalpa – La diputada liberal Luz Ernestina Mejía reconoció que el Partido Liberal no tiene lista una contrapropuesta definitiva a las reformas del subsector eléctrico que se discuten en el Congreso Nacional.

La parlamentaria señaló que la iniciativa se construye con el apoyo de expertos y será socializada entre toda la bancada antes de su presentación.

Mejía sostuvo que, si bien consideran que una reforma al sistema eléctrico es necesaria, esta debe garantizar que no exista riesgo de privatización ni en el presente ni en el futuro.

«Se está trabajando con prisa, pero definitivamente lo fundamental es que quede una propuesta que abarque toda la integralidad de los diferentes temas que tienen que abordarse en una reforma energética», expresó.

El objetivo, según la congresista, es contribuir con planteamientos que eviten futuras modificaciones y protejan los intereses de los hondureños.

Agregó que el Partido Liberal ya había planteado previamente varios puntos de observación al proyecto, pero aseguró que, tras el diálogo con diversos actores, identificaron aspectos adicionales que consideran necesario incorporar antes de presentar el documento final. AD