Diputada Liberal proponen endurecer penas por femicidio hasta 40 años y cadena perpetua

Tegucigalpa- La diputada del Partido Liberal, Sarai Espinal, presentó ante el pleno del Congreso Nacional una iniciativa de reforma al artículo 208 del Código Penal, con la que se busca endurecer las penas por el delito de femicidio, elevándolas hasta 40 años de prisión e incluyendo la posibilidad de cadena perpetua en casos agravados.

La legisladora explicó que actualmente las penas por femicidio en el país oscilan entre 20 y 30 años de reclusión, dependiendo de las circunstancias del hecho, pero consideró necesario incrementar las sanciones ante el alto nivel de violencia contra las mujeres.

Espinal señaló que solo en lo que va del año 2026 se registran al menos 74 mujeres fallecidas, mientras que en 2025 la cifra superó las 285 víctimas, lo que refleja la gravedad de la crisis de violencia de género en Honduras.

No obstante, la diputada enfatizó que el problema no radica únicamente en la falta de penas más severas, sino en la débil aplicación de la justicia, la insuficiente investigación de los casos y la impunidad que rodea muchos expedientes.

La congresista, quien integra una comisión especial que investiga delitos contra mujeres, indicó que se han sostenido reuniones con organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público y otras instituciones, donde se ha planteado la necesidad de un presupuesto específico para la investigación de femicidios.

Según detalló, el Ministerio Público habría solicitado una asignación de al menos 38 millones de lempiras para fortalecer las investigaciones de estos delitos, con el objetivo de garantizar procesos más efectivos.

“De nada sirve endurecer las penas si no existe una investigación contundente, fiscales eficientes y procesos transparentes”, señaló la diputada, al advertir que muchas familias continúan esperando justicia por casos que permanecen en la impunidad.

La propuesta de reforma también contempla ajustes en la tipificación del femicidio agravado, actualmente sancionado con penas de 25 a 30 años, elevando el castigo hasta 40 años o cadena perpetua en los casos más graves.

Entre los agravantes establecidos en la normativa vigente se incluyen la relación de pareja o expareja, violencia sexual previa, mutilación del cuerpo, exposición pública del cadáver, así como la participación del crimen organizado o trata de personas.

Asimismo, Espinal planteó que se evalúe la implementación de medidas adicionales como la castración química en casos de reincidencia en delitos sexuales, como ocurre en otros países de la región.

La iniciativa continuará su discusión en el Congreso Nacional en medio del debate sobre el fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país, que no da tregua. LB