Diputada liberal pide regular la reelección presidencial

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal (PL) por el departamento de Francisco Morazán, Alia Kafati propuso este jueves al pleno de diputados del Congreso Nacional regular la reelección presidencial para que se haga por una sola vez.

– Proyecto de ley presentado por diputada Alia Kafati propone que la reelección presidencial sea por una sola vez.

«Este tema nos va a tocar ciertos nervios a todos los políticos; sin embargo, es algo que es necesario hablar, discutir y, especialmente, aprobar», dijo la legisladora al presentar la iniciativa de ley.

Kafati mencionó que dos crisis constitucionales han envuelto al país en las últimas dos décadas, protagonizadas por el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y «su famosa Cuarta Urna» y el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) con una reelección que quedó abierta «y es necesario cerrarla de una vez por todas».

La parlamentaria expresó que a partir de la decisión judicial dictada en abril de 2015 el ordenamiento jurídico hondureño dejó de contar con una regulación expresa que estableciera límite al número de reelecciones presidenciales, generando un vacío normativo respecto de la cantidad de veces que un ciudadano puede ser electo presidente de la República.

Regulación

«La presente iniciativa reconoce la existencia y vigencia de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, sin desconocer sus efectos jurídicos; sin embargo, considera necesario regular expresa y claramente que la reelección presidencial únicamente pueda ejercerse por una sola vez y no más, prohibiendo nuevas postulaciones una vez cumplidos dos períodos presidenciales», cita la propuesta de ley de Kafati.

En ese sentido, la iniciativa de la diputada resalta que le corresponde al Congreso Nacional establecer reglas claras que garanticen la alternabilidad democrática, la seguridad jurídica, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y la estabilidad institucional.

Por eso, Kafati propone que “la reelección del presidente de la República de Honduras se permitirá únicamente por una sola vez”.

Además, que «quien haya ejercido la Presidencia de la República durante dos periodos constitucionales quedará inhabilitado para volver a postularse como candidato a la Presidencia de la República, designado presidencial o diputado al Congreso Nacional». JS