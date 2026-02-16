Diputada liberal pide a Nasralla e Iroshka que dejen de “llorar por la leche derramada” y que miren para enfrente

Tegucigalpa – La diputada liberal Alia Kafati pidió al expresidenciable Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir que dejen de llorar por la “leche derramada” y que empiecen a trabajar por Honduras, refiriéndose a sus actuales posturas.

– Iroshka Elvir no asiste a las reuniones de bancada, cuestionó Kafati.

“Entiendo que ambos se sientan decepcionados, pero nos toca ver para enfrente y trabajar por Honduras y no seguir llorando por la leche derramada”, dijo la congresista.

Kafati comentó que comprende que Nasralla siga susceptible por los resultados de las elecciones generales 2025 al no tener la garantía que fue derrotado y que no le aceptaran los escritos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Igualmente, mencionó que entiende que la diputada Iroshka Elvir asuma la misma postura al querer apoyar a Nasralla.

No obstante, sostuvo que ya es momento de superar la crisis de la declaratoria de las elecciones generales y no seguir retrocediendo.

Reiteró que Iroshka Elvir no asiste a las reuniones de la bancada liberal, añadiendo que en una ocasión, prefirió quedarse en una sesión legislativa y no estar presente en la decisión de una postura del PL en un proyecto de ley.

“No es que haya una división en el Partido Liberal, es una bancada que estamos trabajando de manera bonita, pero sería bueno que ella se incorporara”, aseveró.

Indicó que hay un chat de diputados liberales donde se avisa de cuándo habrá reuniones, adonde, a qué horas y el que no asiste es porque no quiere. AG