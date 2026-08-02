Diputada liberal afirma que se trabaja en la contrapropuesta, pero no revela fecha de presentación

Tegucigalpa – La diputada Luz Ernestina Mejía afirmó que la bancada liberal está trabajando en terminar la contrapropuesta a las reformas energéticas, pero no revela fecha de presentación.

“Estamos trabajando con rapidez, dedicación y confiamos que podemos lograr esta propuesta que signifique beneficios reales para Honduras”, dijo la congresista liberal.

Consideró como impostergable la aprobación de las reformas energéticas y que los diputados no pueden seguir indiferentes a las pérdidas de dinero en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Mejía explicó que el objetivo de la contrapropuesta de la bancada liberal es la no privatización de la ENEE, reducción de la tarifa eléctrica y mayor cobertura del servicio en el territorio hondureño.

Reveló que dentro de la contrapropuesta hay una oportunidad para que los clientes morosos paguen la deuda en plazos.

Finalmente, expresó que es consciente que las reformas energéticas son urgentes, estamos trabajando lo más rápido que podemos y espera presentarlo en los próximos días. AG