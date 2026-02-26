Diputada Kafati propone bajar de 128 a 82 diputados en la Cámara

Tegucigalpa – La diputada liberal Alia Kafati presentó un proyecto de reforma al artículo 202 constitucional para bajar de 128 a 82 diputados en la Cámara Legislativa hondureña.

– Así como se reduce el Ejecutivo, al igual debe pasar en el Legislativo, señaló.

El proyecto de reforma constitucional, según Kafati, lo que pretende es un Congreso eficiente, más ágil, representativo y responsable con las finanzas públicas.

Arguyó que su propuesta va relacionada con Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que aprobó el Parlamento la noche del miércoles de esta semana.

Kafati comparó que así como el gobierno de Nasry Asfura está fusionado instituciones, cerrando otras y achicando el aparato público, lo mismo debe ocurrir en el Legislativo.

Mencionó que actualmente son 128 diputados propietarios y 128 suplentes, a quienes se les paga salario, viáticos y subsidios para ayuda.

“En aras de invertir el dinero en salud, educación y seguridad, me parece que se debería reducir el Congreso a como estaba en 1981 que sólo eran 82 diputados”, expresó. JS