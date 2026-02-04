Diputada Isis Cuéllar se presentará el jueves a la audiencia de imputados por caso ‘Chequesol’

Tegucigalpa – La diputada Isis Cuéllar, imputada por 67 delitos de fraude en el caso Sedesol, se presentará voluntariamente a las 9.00 de la mañana del jueves para someterse a la audiencia de imputados, al igual que dos personas más imputadas que solicitaron su presentación mediante los cuerpos de defensa.

– La presentación voluntaria de dos imputados más obliga a que la audiencia no se realice esta tarde, sino hasta las primeras horas del jueves.

El portavoz Carlos Silva informó que los equipos de defensa de Isis Cuéllar, Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato, presentaron escritos para sus presentaciones voluntarias.

Inicialmente se había agendado la audiencia para la 1.30 de la tarde de este miércoles, pero luego otros imputados manifestaron que se presentarán a la audiencia por lo que se trasladó para el jueves a las 9.00 de la mañana.

La tarde del martes, un juez designado en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de arresto domiciliario al exministro José Carlos Cardona y cuatro personas por el caso del “cheque video” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El resto de las personas imputadas con medida de arresto domiciliario son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano (asistente de Isis Cuéllar) y Reniery Fabrizzio Lazzaroni.

Relación de hechos

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

El lunes se presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata en contra de Cuéllar y Cardona, así como otras 10 personas más. IR