Diputada Iroshka Elvir ante recientes masacres: «Urge una política de seguridad que aborde los problemas desde la raíz»

Tegucigalpa – Ante la conmoción nacional provocada por las últimas dos masacres registradas este jueves, mismas que han dejado un saldo preliminar de al menos 10 víctimas mortales en Colón y aproximadamente 9 en la zona occidental del país, la diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, se pronunció por una política de seguridad que de respuestas sobre la crisis de violencia que azota al territorio hondureño.

La parlamentaria enfatizó que el país no puede seguir reaccionando solo después de las tragedias y que el trágico hecho reportado en Trujillo, Colón, vuelve a poner a la sociedad «de frente con una realidad ineludible».

Una solución integral

Elvir señaló la coincidencia de que estos hechos ocurran la misma semana en que el Congreso Nacional aprobó una reforma al Código Penal orientada a endurecer las penas para diversos delitos. Sin embargo, advirtió que sucesos de esta magnitud evidencian que la solución no es puramente punitiva.

«El aumento de los castigos carcelarios en el papel no frena la violencia en los territorios si no se atienden las causas estructurales», manifestó la diputada.

Para la legisladora, castigar el delito con mayor severidad es solo una parte de la ecuación. Por ello, urgió al Estado a transitar hacia una política pública de seguridad integral que prevenga los peligros, extermine la criminalidad (extorsión, asaltos, masacres e invasión de territorios) y, en última instancia, castigue severamente, pero atacando el problema desde su origen.

Para cambiar esta realidad de forma sostenible, la diputada del Partido Liberal, en un mensaje en su cuenta de X, propuso enfocar los esfuerzos estatales en tres áreas críticas:

Resolución de conflictos agrarios: abordar de manera legal, justa y pacífica las disputas históricas por tierras en zonas como el Bajo Aguán, las cuales siguen cobrando vidas de forma sistemática.

En segundo lugar, un control del territorio: Implementar una estrategia estatal firme y comunitaria para arrebatarle el control territorial a las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.

Y finalmente en tercer lugar según la parlamentaria debe existir presencia estatal integral: Garantizar que la seguridad no signifique únicamente el despliegue de policías o militares tras una tragedia, sino la inversión real en educación, empleo, salud y desarrollo social en las regiones más vulnerables.

Finalmente, Elvir advirtió que, si no se desactivan de inmediato los detonantes socioeconómicos y las dinámicas del crimen organizado, tanto en el campo como en la ciudad, las reformas legales seguirán quedándose cortas frente a la crudeza de la realidad que vive Honduras. LB