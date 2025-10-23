Diputada Figueroa denuncia que se le impidió presentar una petición para retorna a sesiones

Tegucigalpa – La diputada Suyapa Figueroa denunció este jueves que se les impidió presentar ante la Secretaría del Congreso Nacional una petición de un escrito donde solicitaban el retorno a las sesiones parlamentarias tras la parálisis injustificada que priva en la actualidad.

Esto no solo es parálisis legislativa es abuso . No nos permiten el ingreso a la secretaría del CN a presentar un escrito . Violentan el derecho a petición y si esto lo hacen con los diputados que podemos esperar ? La instalación de una dictadura ? pic.twitter.com/ErpHSpZcqj — Suyapa María Figueroa Eguigurems (@SEguigurems) October 22, 2025

La parlamentaria relató que el miércoles por la tarde, cuando se dirigían a la oficina de la Secretaría General del Legislativo se reformó la guardia en la zona.

“Lejos de recibirnos el documento, se nos impidió, se reforzó la guardia, se nos impidió el acceso a la Secretaría y obviamente esto es muy lamentable en un país donde se supone que existen garantías constitucionales”, expresó la diputada.

Figueroa refirió que al impedir ejercer el derecho de petición, se violenta no solo el derecho que tienen como legisladora sino el derecho de las personas que los eligieron para ser sus representantes ante el Congreso Nacional. VC