Diputada Fátima Mena opina que declaraciones del fiscal de Uferco “son graves”

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, calificó como “gravísimas” las recientes declaraciones del fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien aseguró que durante la actual administración tiene menos apoyo y acceso a información que en gobiernos anteriores, así como que no sabe para dónde va la lucha contra la impunidad.

– La diputada del PSH advierte que la Uferco ha sido aislada y desmantelada por el actual gobierno.

“Eso es una declaración bastante grave. Lo que refleja es un momento de completa frustración del fiscal Santos, que además se siente solo”, expresó Mena, señalando que los ataques en su contra no son nuevos.

La congresista recordó que fue precisamente el actual gobierno el que orquestó la exclusión de Luis Javier Santos del proceso de selección para fiscal general, a pesar de su reconocido historial en la lucha anticorrupción. “Hoy vemos que es un Ministerio Público que no facilita, que no colabora, que no apoya. Él no tiene respaldo, no ha tenido el apoyo de la institucionalidad”, subrayó.

Según Mena, esta falta de respaldo institucional demuestra que el gobierno ha sido “menos transparente y menos facilitador de información”, tal como lo ha denunciado el propio fiscal Santos.

“Luis Javier es un técnico, no un político, y precisamente por esa independencia que deberían tener todos los fiscales y jueces, la misma institución lo ha aislado. Incluso se ha llegado al extremo de pedir la anulación de la Uferco”, advirtió.

Finalmente, Mena señaló que estas acciones reflejan una preocupante regresión en la lucha contra la corrupción y el debilitamiento de los esfuerzos institucionales para investigar redes delictivas en el país. LB