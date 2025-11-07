Diputada Espinoza recuerda que quienes intentaron impedir el sufragio el 09 de marzo fueron las FFAA

Tegucigalpa – ¿Quiénes intentaron impedir el sufragio el 09 de marzo?, cuestionó hoy la diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien seguidamente respondió que fueron las Fuerzas Armadas.

Tras varios incidentes en las elecciones primarias muchas dudas asaltan el actual proceso electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

La desconfianza se centra en las Fuerzas Armadas (FFAA), con la población dudando de su independencia en el resguardo del proceso electoral.

Propuestas como la del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, para acceder a las actas electorales, se perciben como injerencias inconstitucionales, avivando miedos de manipulación militar.

En ese contexto, la diputada opositora exhortó a las FFAA a cumplir con su mandato constitucional de custodiar y transportar el material electoral bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Actualmente existen varios atrasos en el cronograma electoral ya que el CNE no logra contratar los servicios de transporte del material electoral.

De acuerdo al cronograma electoral, la propaganda electoral culmina el 24 de noviembre, dando paso al silencio el 25, y los medios apoyarán al CNE 72 horas antes con orientación ciudadana. El 30 de noviembre, las JRV operan desde las 5:00 a.m., cerrando a las 5:00 p.m. (o 6:00 p.m. si hay filas), con escrutinio manual y público.

La declaración de ganadores será el 30 de diciembre, tras un proceso que el CNE debe consensuar para evitar caos como en primarias. Ana Paola Hall, presidenta del CNE, garantizó que el primer corte de resultados preliminares se publicará a las 9:00 p.m., tres horas post-cierre, y el segundo a las 11:00 p.m., con actualizaciones en tiempo real.

Este corte inicial, oficial y 100 % confiable, llegará simultáneamente a partidos y ciudadanía, con actas escaneadas para transparencia. El traslado de materiales esa noche en departamentos como Francisco Morazán, y al día siguiente en otros, estará custodiado por FFAA. PD