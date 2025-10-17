Diputada Espinoza recrimina censura impuesta en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza recriminó este viernes la censura impuesto en el Hospital Escuela a los médicos y personal.

“Solo en las dictaduras hay una censura gubernamental a la libertad de expresión; una cosa es el secreto profesional respecto del paciente y otra muy distinta informar del deplorable estado y funcionamiento de los hospitales públicos y sobre otros asuntos”, expresó la parlamentaria a través de su cuenta en la red social X.

(Leer) Dirección de Hospital Escuela prohíbe a médicos dar entrevista a medios de comunicación

Espinoza recordó que la administración de Xiomara Castro prometió que construiría 7 hospitales, aclarando que esa cifra es para decir que hacen mucho, aunque habrá que ver cuánto cuestan realmente cada hospital y si estarán equipados.

“Pero convenientemente se les olvidó restablecer y reequipar los que desde hace años están en funcionamiento”, destacó la parlamentaria.

Agregó que el partido Libertad y Refundación (Libre) no puede ofrecer válidamente nada al pueblo, “porque fueron incapaces de atender el sistema de salud de Honduras y gracias a esa negligencia manifiesta muchos hondureños murieron o se agravaron en su estado de salud”, refirió.

La expresidenciable dejó claro que es fundamental la toma de decisiones importantes desde el primer día de gobierno para atender el sistema de salud hondureño. “No es con el familión o el populismo que debe gobernarse, sino con planeamiento y ejecución efectiva”, resaltó. VC