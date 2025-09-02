Diputada Espinoza exige aprobación de reglamento para observación electoral de la sociedad civil

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó el inicio de la campaña electoral sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya aprobado el reglamento que permita la participación de la sociedad civil hondureña como observadora del proceso.

“He estado esperando por la aprobación del reglamento que regule la observación de sociedad civil sobre el proceso electoral; sin embargo, comenzó la campaña y solo se ha autorizado la observación internacional”, señaló la parlamentaria a través de sus redes sociales.

Espinoza exhortó respetuosamente a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, a aprobar sin más dilación la normativa que autorice la observación ciudadana, pese a la oposición del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Adopten esa decisión, aunque Libre no esté de acuerdo con ello, porque es hacer lo correcto. No permitan caer en la trampa de las dilaciones”, expresó, al recordar que solo quedan 90 días para las elecciones.

La legisladora subrayó que habilitar la observación nacional sería un paso concreto hacia la transparencia y contribuiría a recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales. “Con la observación ciudadana se colabora para restablecer la confianza del pueblo hondureño en su proceso electoral”, recalcó.

El llamado de Espinoza se suma a las voces de sectores sociales y políticos que han demandado mayor apertura del CNE para garantizar un proceso electoral más confiable y participativo.LB