Política

Diputada Espinoza pide a la CIDH enviar Misión de Observación in loco a Honduras

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La diputada liberal, Maribel Espinoza, dirigió una carta a Tania Reneaum Panszi, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quien solicitó realizar observación in loco a Honduras.

En Honduras, sistemáticamente se impulsa desde las instituciones del Estado, la violación a los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales de los habitantes de la nación, argumentó la parlamentaria.

Después de exponer una serie de argumentos la parlamentaria solicitó se  proceda a realizar observación in loco a Honduras con el objeto de constatar los
hechos en mención.

A continuación Proceso Digital reproduce la carta enviada por la diputada Espinoza:

