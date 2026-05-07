Diputada Espinal afirma que diversidad de opiniones no significa división en bancada liberal

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, aseguró que la diversidad de posturas dentro de la bancada liberal no debe interpretarse como una división interna, sino como una característica histórica de la institución política.

En conversación con Proceso Digital, Espinal señaló que el liberalismo se ha caracterizado por permitir libertad de pensamiento y voto entre sus diputados, a diferencia de otras fuerzas políticas que mantienen una línea partidaria más rígida.

“No creo que estemos divididos como tal, sino que tenemos diversas opiniones”, expresó, aunque reconoció que esa falta de disciplina partidaria puede afectar políticamente al Partido Liberal frente a otras bancadas más cohesionadas.

La congresista también se refirió a la próxima elección de representantes para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al dejar en claro que la bancada aún espera conocer oficialmente la lista de postulantes para iniciar el análisis interno.

Según explicó, ya se han realizado reuniones encabezadas por el jefe de bancada, Jorge Cálix, con el fin de discutir los perfiles que podrían recibir respaldo.

Espinal sostuvo que las personas que ocupen cargos en los órganos electorales deben ser respetuosas de la ley y estar comprometidas con la transparencia y la democracia en el país, por encima de los colores políticos.

De la misma forma, reconoció que la obtención de los 86 votos dependerá de negociaciones entre las distintas bancadas en el Congreso Nacional.

Ayudas sociales de diputados

La congresista también hizo un balance crítico de los primeros 100 días del Poder Ejecutivo y Partido Liberal, ya que la población esperaba mejoras en temas como el costo de la canasta básica, combustibles, seguridad e infraestructura.

En otro punto de la entrevista, Saraí Espinal defendió que los diputados destinen parte de su salario a ayudas sociales para la población.

La presentadora relató que diariamente recibe solicitudes de apoyo para medicamentos, cirugías, alimentación, transporte y otros gastos urgentes de ciudadanos en situación vulnerable.

“Vivimos en un país donde la gente tiene demasiadas necesidades y mira en los diputados una esperanza de ayuda”, manifestó.

La diputada sostuvo que, aunque la función principal de un congresista es legislar, resulta difícil ignorar las peticiones de personas que enfrentan problemas económicos y de salud debido a las deficiencias en los servicios públicos del país. AD