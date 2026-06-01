Diputada Erika Urtecho lamenta muerte de Brooklyn Rivera

Tegucigalpa – La diputada hondureña Erika Urtecho lamentó este domingo la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena misquito y exdiputado nicaragüense.

Lamento profundamente el fallecimiento del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, señaló la parlamentaria en sus redes sociales.

Me sumo al llamado de su hija para que el gobierno de Nicaragua garantice su ingreso y salida segura del país, permitiéndole así despedir a su padre y asegurar que sus restos descansen junto a su pueblo en Sandy Bay, agregó Urtecho.

Lamento profundamente el fallecimiento del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera.



Me sumo al llamado de su hija para que el gobierno de Nicaragua garantice su ingreso y salida segura del país, permitiéndole así despedir a su padre y asegurar que sus restos descansen junto… pic.twitter.com/mk3A17B4Nt — Erika Urtecho Echeverría (@erikaurtecho) June 1, 2026

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023. (RO)