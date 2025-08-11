Diputada Erika Urtecho envía condolencias por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal de Honduras, Erika Urtecho Echeverría, expresó este lunes en sus redes sociales, sus condolencias por la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien falleció en horas de la madrugada de este lunes, tras permanecer hospitalizado desde el pasado 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado criminal.

“Que en paz descanse Miguel Uribe Turbay. Nadie, en ninguna parte del mundo, debe ser asesinado por su ideología política. El respeto y la aceptación a las diferentes voces es un signo de madurez y la base de una democracia saludable”, manifestó Urtecho a través de su cuenta de X.

La congresista envió un mensaje de solidaridad a la familia del político colombiano: “Desde Honduras deseamos que Dios le brinde fortaleza y consuelo a su esposa María Claudia Tarazona, sus hijos, padre, amigos y todas aquellas personas en quienes el senador Uribe impactó positivamente”.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, permanecía internado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Aunque en un momento presentó una leve mejoría, nunca logró salir del estado crítico.

El pasado sábado, la clínica informó que el senador sufrió una hemorragia en el sistema nervioso, complicación que agravó su estado y finalmente le causó la muerte.LB