Diputada Erika Urtecho favorecida con el voto en Gracias a Dios y continúa en el CN

Tegucigalpa – La diputada Erika Urtecho resultó favorecida con el voto en el departamento de Gracias a Dios y continuará representando al Partido Liberal en el Congreso Nacional.

Urtecho contabiliza 5,437 votos, seguida por el candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación con 3,545, mientras que el representante del Partido Nacional acumula 2,801 votos.

La diputada Urtecho, repetirá en el Congreso Nacional representando al departamento de Gracias a Dios, con amplia aceptación de sus seguidores.

Durante este periodo la diputada ha sido una fiel defensora de los derechos para su territorio y ha logrado llevar ayudas y apoyo a esa zona misquita del país.

En retribución los ciudadanos de nueva cuenta brindaron su mano y esperan que ella continúe haciendo su labor en favor de los intereses de su pueblo como lo ha hecho hasta ahora. IR