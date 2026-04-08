Diputada Elvir pide que se aplique juicio político a pleno del CNE y TJE

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir señaló este miércoles que si se va aplicar juicio político a un alto funcionario Consejo Nacional Electoral (CNE), debe abarcarse a todo el pleno, así como al del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Si vamos hacer juicio político que se la haga a los tres miembros del Consejo Nacional Electoral, hagamos un juicio político a los tres miembros del Tribunal de Justicia Electoral”, declaró a periodistas.

Comentó que en estos dos órganos electorales las decisiones son colegiadas tomadas por tres miembros, y que su situación perjudicó el proceso electoral del 2025.

Elvir alegó que nunca estuvo a favor de la elección de los actuales consejeros del CNE porque fue una repartición de poder entre el tripartidismo político.

La diputada justificó su apoyo al juicio político contra el ahora exfiscal general, Johel Zelaya, porque fue electo por nueve diputados mediante la figura de la Comisión Permanente, y no por el pleno del Congreso Nacional.

Sostuvo que los únicos diputados que no estaban de acuerdo en ambos escenarios eran ella y la bancad del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Advirtió que si se quiere realizar un juicio político a un diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por integrar la Comisión Permanente, se cometería en un error porque mandaría un mensaje de venganza política.

Elvir comentó que para eso hay un nuevo Fiscal General para que investigue las actuaciones de estos diputados.

Admitió que dentro de la bancada liberal hay un grupo de 12 diputados que están alineados con Salvador Nasralla, pero negó que estos tengan alianza con el Partido Libre.

Recordó que en el pasado, el Partido Nacional y una mayoría del Partido Liberal acordaron con Libre para elegir a los actuales funcionarios del CNE y TJE, como ratificar a Johel Zelaya como Fiscal General.

“Antes aceptaban todas las componendas, estaban en maridaje y tomaron decisiones con Libre; y ahora están tomando acciones con algunos representantes que se nombraron a través del Congreso Nacional”, recordó.

Yo no estoy de acuerdo que se haga juicios políticos con tinte de persecución hasta quienes son opositores, es un mecanismo que se estableció para resguardar la república, sentenció. AG