Diputada Elvir exige “voto por voto” en más de 3 mil actas que no utilizaron el lector biométrico

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir exigió este martes que se revise y se aplique el “voto por voto” en tres mil 626 actas que no utilizaron el lector biométrico en las elecciones generales del 30 de noviembre.

A través de su cuenta de red social “X”, que tres mil 626 actas a nivel nacional no utilizaron el lector biométrico y que esta cifra influye en los resultados electorales.

¿Quién creen que «ganó» por muchos votos y en qué departamentos esas actas?, cuestionó la diputada.

Elvir denunció que estas actas que no utilizaron el lector biométrico no están en el escrutinio especial, y que si no lucha el fraude se consumará.

“Nosotros estamos exigiendo que, como indica la ley, esas tres mil 626 actas donde no hubo biométrico se revisen voto por voto para desinflar el fraude en el «voto rural»”, demandó.

Prometió que ella no retrocederá en la lucha para que los hondureños conozcan la verdad, y que la memoria corta no puede pueda pasar factura en esta ocasión. AG