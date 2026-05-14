Diputada Dunia Jiménez pide más apoyo y presupuesto para Fiscalía de la Mujer

Tegucgialpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez, informó que empezarán conversaciones para una propuesta legislativa que fortalezca los sectores del Ministerio Público (MP) dedicados a los derechos de la mujer.

Jiménez hizo énfasis en que es insuficiente la cantidad de investigadores en la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER).

De acuerdo con la congresista, actualmente el Ministerio Público apenas cuenta con 19 agentes destinados a este tipo de crímenes, de los cuales 14 atienden Tegucigalpa y el resto San Pedro Sula, lo que deja desprotegidas las zonas rurales del país.

“Necesitamos que se le pueda dar empleo a más personal del Ministerio Público para este tipo de temas, por lo que necesitan más presupuesto y obviamente tener presencia en esas zonas rurales”, manifestó.

La representante del departamento de Cortés, lamentó además la falta de interés de algunos diputados durante la discusión del tema en el Congreso Nacional y cuestionó que no se le dé prioridad a la violencia contra las mujeres.

“Cada 33 horas tenemos una mujer muerta”, expresó Jiménez.

La parlamentaria indicó que, durante reuniones sostenidas con representantes del Poder Judicial y la Policía Nacional, las partes coincidieron en la necesidad de más fondos, personal especializado y recursos técnicos para enfrentar los feminicidios.

Estadísticas del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) muestran que 103 mujeres han perdido la vida de manera violenta en lo que va de año a nivel nacional. AD